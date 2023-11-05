Marcao için çarpıcı iddia! "Galatasaray'a dönüyor"

Sevilla'da gözden düşen Marcao, yeniden Süper Lig'e dönüyor. İspanya'da sakatlıklardan beli doğrulmayan ve kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Marcao'nun Galatasaray'a dönme ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Marcao için çarpıcı iddia! 'Galatasaray'a dönüyor'
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05 Kasım 2023 13:06
Son güncelleme 05 Kasım 2023 13:11
 2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu. Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Brezilyalı stoper, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.

TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Sevilla da Marcao'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Ocak'ta bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.

 

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