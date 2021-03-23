Milli arada, Fatih Terim'den izin alarak tatil için Dubai'ye giden'nun, burada teknik direktör Pedro Emanuel ile bir araya geldiğinin ortaya çıkması, transfer dedikodularını zıplattı.BAE'nin Al Ain takımını çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, Marcao'yu davet ettiği iddia edildi. Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Marcao ile ücret konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Brezilyalı oyuncu, 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın son olarak 1.1 milyon Euro teklif etmiş ve görüşmelere ara verilmişti.