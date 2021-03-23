Marcao için Al Ain iddiası

Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun Dubai seyahati transfer iddialarını patlattı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao için Al Ain iddiası
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23 Mart 2021 11:52
Milli arada, Fatih Terim'den izin alarak tatil için Dubai'ye giden Marcao'nun, burada teknik direktör Pedro Emanuel ile bir araya geldiğinin ortaya çıkması, transfer dedikodularını zıplattı.

BAE'nin Al Ain takımını çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, Marcao'yu davet ettiği iddia edildi. Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DURDU

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Marcao ile ücret konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Brezilyalı oyuncu, 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın son olarak 1.1 milyon Euro teklif etmiş ve görüşmelere ara verilmişti.





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