Marcao: 'Herkes benim yanımdaydı'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılarda Marcao, açıklamalarda bulundu.



MARCAO'NUN SÖZLERİ



Ligde cezalı olduğu dönemi yorumlayan Marcao, "Avrupa maçları bana yardımcı oldu. Fizikse ve psikolojik olarak zor bir dönem geçirdim. Başta Fatih Terim hocam olmak üzere herkes benim yanımdaydı, yardım ettiler." dedi.



Avrupa Ligi'ndeki şanlarını değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun vadeli konuşmak bence anlamsız. Maç maç bakmamız lazım. Her maç bizim için final. Şu ana kadar başarılı bir Galatasaray var. Liderimiz Fatih Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Olumlu olumsuz her şeyi anlattı hocamız ve onun da meyvelerini maçlarda aldık. Genç bir takımız, Fatih Hocamızın önderliğinde bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım her maça final gözüyle bakarak başarılara devam ederiz." açıklamalarında bulundu.



MİLLİ TAKIM KONUSU



Milli Takım konusuna değinen Marcao, "Brezilya pasaportum var. Portekiz vatandaşlığını almak için 5 yıl oynamanız gerekiyor. Ben orada 1,5 yıl oynadım. Tamamen asılsız haberler." şeklinde konuştu. Öte yandan Fatih Terim ise, "Biz Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz" şeklinde tepki verdi.



TAKIMDAN AYRI KALMASI, 8 MAÇLIK CEZA



Giresun maçının ardından ceza aldığı olay hakkında konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bazen kötü olaylar iyi şeyler getirebiliyor. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam, televizyondan izlemem benim avantajıma oldu. Kendi oyunumu ve takımı görme açısından iyi oldu. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu." ifadelerini kullandı.



LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HAKKINDA



Lokomotiv Moskova karşılaşması için başarılı savunma oyuncusu, "Yapmamız gereken bundan önce yaptıklarımızı yapmak olacak. Türkiye'de telafi edebiliyorsunuz ama Avrupa'da telafisi olamayabiliyor bu maçların. Markajları iyi yapan, rakibine yakın oynayan, kopmakt oynayan bir Galatasaray olacak. Rakibe yakın ve birlikte oynadığımızda ofansif olarak mutlaka gol bulacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.



NELSSON İLE UYUMU



Savunmadaki partneri Nelsson'a da değinen Marcao, "Ben futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Futbolun dili ortak. Bir saha bir top yeterli. Nelsson'la İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. Aanholt, Muslera ve ben İspanyolca biliyoruz ve konuşuyoruz." dedi.





İLGİLİ VİDEO