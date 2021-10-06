Marcao gün sayıyor! Beşiktaş derbisinde...

1 maçlık cezası kalan Marcao, milli aranın ardından Konyaspor maçında da kaçıracak ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Marcao gün sayıyor! Beşiktaş derbisinde...
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06 Ekim 2021 11:58
Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nda saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi.

Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Rize maçlarında takımını yalnız bıraktı. Marcao'nun cezasının bitmesine ise sadece 1 maç kaldı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA!

Oldukça heyecanlı olan genç stoper, milli ara dönüşünde Konyaspor maçını da kaçıracak ve 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle takımdaki yerini alacak. 

 

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