BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA!

Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nda saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi.Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Rize maçlarında takımını yalnız bıraktı. Marcao'nun cezasının bitmesine ise sadece 1 maç kaldı.Oldukça heyecanlı olan genç stoper, milli ara dönüşünde Konyaspor maçını da kaçıracak ve 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle takımdaki yerini alacak.