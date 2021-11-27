Marcao, Gedson Fernandes ateşini yaktı!

Galatasaray'ın sezon başında transfer edemediği eski futbolcusu Gedson Fernandes'e Marcao'dan çağrı geldi.

, Fotoğraf; AA
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Marcao, Gedson Fernandes ateşini yaktı!
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27 Kasım 2021 13:53
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da rota transfere döndü. Uzun süredir Aslan'ın gündeminde yer alan Gedson ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Aslan'ın stoperi Marcao, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'e çağrıda bulundu.

Gedson Fernandes, "Hadi gidelim!" derken Marcao cevap olarak 'Gel dostum' dedi.

Bu diyalog taraftarların büyük ilgisini çekerken yorum yağdı.


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