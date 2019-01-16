Marcao: 'Galatasaray beni heyecanlandırdı'

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten renklerine bağladığı Marcao kısa bir açıklama yaptı.Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın teklifi beni en başından beni heyecanlandırmıştı. İstediğim ve futbol oynamayı arzu ettiğim yerdeyim. Kulübüm için sonuna kadar savaşacağım" ifadeleriyle taraftara seslendi.Sarı kırmızılı kulüp, genç savunma oyuncusu için oyuncunun eski kulübü Chaves'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Ayrıca Marcao, Galatasaray'da bu sezonun ikinci yarısı için 400 bin Euro, gelecek sezon için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-2022 sezonu için 900 bin Euro kazanacak.