  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA

Marcao: "Galatasaray beni heyecanlandırdı"

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao'dan kısa bir açıklama var

Kaynak: Takvim
Marcao: 'Galatasaray beni heyecanlandırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 10:31
Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten renklerine bağladığı Marcao kısa bir açıklama yaptı.

TARAFTARA UMUT DAĞITTI

Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın teklifi beni en başından beni heyecanlandırmıştı. İstediğim ve futbol oynamayı arzu ettiğim yerdeyim. Kulübüm için sonuna kadar savaşacağım" ifadeleriyle taraftara seslendi.

Sarı kırmızılı kulüp, genç savunma oyuncusu için oyuncunun eski kulübü Chaves'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Ayrıca Marcao, Galatasaray'da bu sezonun ikinci yarısı için 400 bin Euro, gelecek sezon için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-2022 sezonu için 900 bin Euro kazanacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için