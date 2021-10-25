Marcao formasına kavuştu!

Süper Lig'in ilk haftasında kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao, Beşiktaş ile oynanan derbi maçında formasına kavuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marcao formasına kavuştu!
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25 Ekim 2021 20:10
Galatasaray'da cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayarak ligde 8 maç son forma giydi.


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