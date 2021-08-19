Marcao, Florya'da yüz yüze özür dileyecek

Kerem'e yaptığı saldırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, Florya'da genç oyuncudan ve tüm takım arkadaşlarından özür dileyecek ve affedilmesini isteyecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao, Florya'da yüz yüze özür dileyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 15:15
Marcao, Florya'da tüm takımdan yüz yüze özür dileyecek.

Giresun maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı saldırı sonrası kendi hesabından özür mesajı yayınlayan Marcao, takımın Danimarka deplasmanı dönüşü tekrar özür dileyecek.

Bu defa önce Kerem'den yüz yüze özür dileyecek olan Brezilyalı yıldız daha sonra takım arkadaşlarından ve teknik ekipten kendisini affetmesini isteyecek. 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.