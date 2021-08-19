Marcao, Florya'da yüz yüze özür dileyecek

Marcao, Florya'da tüm takımdan yüz yüze özür dileyecek.



Giresun maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı saldırı sonrası kendi hesabından özür mesajı yayınlayan Marcao, takımın Danimarka deplasmanı dönüşü tekrar özür dileyecek.



Bu defa önce Kerem'den yüz yüze özür dileyecek olan Brezilyalı yıldız daha sonra takım arkadaşlarından ve teknik ekipten kendisini affetmesini isteyecek.



