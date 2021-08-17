Marcao, Florya'da idmanda yok!

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Florya'da bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı.



Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıkmıştı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başlamış ve sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelmişti.



Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya ilk olarak kafa atan Brezilyalı savunmacı, bu hareket sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp kendisini iten genç oyuncuya bir de yumruk atmıştı. Diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Marcao, hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp oyundan atılmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.



Sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyetin Marcao konusunda alınan kararı kısa sürede açıklaması bekleniyor.



