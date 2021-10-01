Marcao duvarı! Galatasaray yine gol yemedi

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, Marsilya maçında formasına kavuştu. Ligde cezası olan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıktı. Cimbom, Marsilya'dan da gol yemedi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao duvarı! Galatasaray yine gol yemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 11:00
Ligde 8 maçlık cezasını hala çeken Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Marcao, Avrupa Ligi'nde oynamayı sürdürüyor.

Lazio karşısında oynayan ve takımının 1-0 kazanmasında büyük katkı sağlayan Marcao, Nelsson ile yine iyi bir ikili oldu. İki futbolcunun uyumuyla sarı- kırmızılılar kalesini bir kez daha gole kapatmayı başardı ve 1 puanın kazanılmasında ön plana çıktı.

Maçın son anlarında Luyindama da oyuna girdi. Galatasaray böylece üç stoperini birden sahaya sürdü. Luyindama hava toplarında etkiliydi.

Marcao, Rize ve Konya maçlarında cezasını tamamlayıp Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.