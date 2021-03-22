Marcao, Dubai'de moral depoluyor

Galatasaray'da Rizespor maçının eleştirilen isimlerinden olan Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı..

Abone Ol
Marcao, Dubai'de moral depoluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 12:10
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçından sonra tepki çeken isimlerin başında gelen Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı.

Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı.

Fatih Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.