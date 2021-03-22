Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçından sonra tepki çeken isimlerin başında gelen Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı.
Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı.
Fatih Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.
Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı.
Fatih Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.