Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçından sonra tepki çeken isimlerin başında gelen Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı.Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı.Fatih Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.