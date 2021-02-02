Marcao: 'Derbi bambaşka olacak'

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Defansta sağlam durduklarını vurgulayan Marcao, "Önemli bir performans sergiliyoruz savunmada. Galatasaray olarak yapıyorsak savunma oyuncularının değil bunda orta saha ve ofansın da payı var. Hocamızın bize ilk öğrettiği şey beraber atak ve beraber savunma. Bunu beraber yapıyoruz. Büyük takımsanız iyi yönü beraber oynamanız gerekiyor zaten." dedi.



Fenerbahçe derbisi için de görüşleri sorulan Brezilyalı, "Bambaşka bir maç olacak. Çok iyi dinlenmeli ve hazırlanmalıyız. Geçen sezon Kadıköy'de güzel bir galibiyet aldık. Bambaşka bir maça çıkacağız ve bambaşka bir hikayesi olacak. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.



