Marcao'dan transfer itirafı!

Sezon başında 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Marcao, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı savunmacı yaptığı açıklamada, "Futbol oynamayı hiç bu kadar uzun süre bırakmamıştım ancak daha güçlü bir şekilde döneceğime dair inancımı hep korudum." dedi.



"SAMPAOLI BENİMLE KONUŞTU"



Tam olarak hazır olmamasına rağmen oynadığını belirten oyuncu, "Yüzde yüz hazır değildim ama Sampaoli benimle konuştu ve iyi antrenman yaptığımı söyledi. Denemek istedik, iyi hissettim ve oynamam yönünde karar aldık." ifadelerini kullandı.



"SEVILLA BENİ ARADIĞINDA..."



Sevilla'ya transfer olmasının önemli olduğunu belirten Marcao, "Sevilla beni aradığında her şey mükemmeldi. Bir süre Galatasaray'da devam etmek zorundaydım ama benim için Sevilla'da olmak çok önemli." açıklamasını yaptı.



Marcao, "Monchi bir şey hakkında konuşmak için oturmadı bile. Sevilla'yı, tarihini ve sahip olduğu harika takımı zaten biliyordum." şeklinde konuştu.



"FERNANDO'NUN OYUN TARZINI BEĞENİYORUM"



Yıldız oyuncu son olarak, "Fernando geldiğinde onu daha çok görmeye başladım. Onun oyun tarzını beğeniyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



Marcao bu sezon 2'si La Liga 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 maçta forma giydi.





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