Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao Teixeira, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıkları olay hakkında açıklamalarda bulundu.



Kerem Aktürkoğlu ile arasında bir problem olmadığını söyleyen Brezilyalı stoper, "Zor bir zamandan çıktım, uzun süre oynamadım. İstenmeyen bir olay yaşandı, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Taraftarımız hep yanımda oldu. Bütün takımın yanında taraftarımız. Tekrardan sahaya dönmek, onların beni kucaklaması beni çok mutlu etti. Kerem'le aramda bir problem yok. İkimiz de profesyonel oyuncularız, Galatasaray'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Yapılan yorumlar art niyetli yorumlar." dedi.



Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu olayında her zaman yanında olduğunu söyleyen Marcao, "Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman oldum. Zor günler geçirdim ama bu zor günleri bir nebze daha huzurlu atlatmamın tek sebebi Fatih Hocam'dı. Tamamen yanlış yaptığımı, hatalı olduğumu söyledi ama bu olayın geride bırakılması gerektiğini, zamana ihtiyacımız olduğunu, destek vereceklerini, takımdan ayrı kalacağımı ve ailemle vakit geçirmem gerektiğini söyledi. Bu sözleri Fatih Terim'den duymak çok önemliydi. Fatih Hocam her zaman benim yanımdaydı. Beni çok rahatlattı. Gerçekten inanılmaz üzüldüm, çok pişman oldum. Yapmamam gereken bir şeydi. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularını kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz eleştiri yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.





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