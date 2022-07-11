Marcao'dan Galatasaray'a veda!

Galatasaray'ın Sevilla'ya gönderdiği Marcao, sarı kırmızılılara veda etti.
Başarılı stoper yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2019'da Fatih Terim'in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım." dedi.
Brezilyalı stoper ayrıca, "Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım." ifadelerini kullandı.
Başarılı stoper yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2019'da Fatih Terim'in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım." dedi.
Brezilyalı stoper ayrıca, "Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım." ifadelerini kullandı.