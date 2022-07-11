Marcao'dan Galatasaray'a veda!

Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Brezilyalı stoper Marcao, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao'dan Galatasaray'a veda!
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11 Temmuz 2022 15:19
Galatasaray'ın Sevilla'ya gönderdiği Marcao, sarı kırmızılılara veda etti.

Başarılı stoper yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2019'da Fatih Terim'in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım." dedi.

Brezilyalı stoper ayrıca, "Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım." ifadelerini kullandı. 

 
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