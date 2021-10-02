Marcao'dan Fatih Terim'i haklı çıkaran 180 dakika

Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayın ardından satışı gündeme gelen Marcao için Krasnodar'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesini sağlayan Fatih Terim, çok güvendiği Brezilyalı stoperi Lazio ve Marsilya karşılaşmalarında oynattı ve sonuçta kazanan Galatasaray oldu.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Marcao'dan Fatih Terim'i haklı çıkaran 180 dakika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 10:08
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, kendisi için gelen tekliflere, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz" diyen teknik direktör Fatih Terim'in haklı olduğunu kısa sürede ispatladı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sırasında takım arkadaşı Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan ve PFDK'den 8 maç men cezası alan Marcao'nun bu süreçte ayrılığı gündeme gelmişti. Yönetim, tekliflerin değerlendirileceğini menajerlere iletince, Napoli ve Krasnodar Marcao için devreye girmişti.

NAPOLI KİRALIK İSTEMİŞTİ

Napoli satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Krasnodar bonservis için 9-10 milyon Euro bandına çıktı.

Bu süreçte Terim, Marcao'nun bu rakamların çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz. 13 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayın" tavsiyesinde bulundu. Yönetim de tecrübeli hocayı dinleyip, Napoli ve Krasnodar'ın tekliflerini kabul etmedi. Sonrasında Marcao, Terim'in çabaları sonucunda Kerem ve diğer tüm futbolculardan özür dileyince takıma yeniden kazandırıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.