Marcao'dan fark yaratan performans

Marcao, Barcelona'ya karşı ilk maçta Nelsson'la birlikte hatasız oynamış ve Nou Camp'tan Cim Bom'un golsüz beraberlikle çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.



Rövanş maçında gözler başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere, Aslan'ın hücumcularının üzerindeydi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmaya damga vuran isim Marcao oldu. Sambacı, bu sezonki en iyi performansını Barcalona'ya karşı sergiledi. İspanyol devinin baskı kurduğu dakikalarda hatasız oynayan yıldız stoper, çok kritik müdahaleler yaptı. Marcao, savunmaki kusursuza yakın performansıyla yetinmedi. 28. dakikada kafayla harika bir gol atıp Galatasaray 'ı öne geçirerek hepimizi umutlandırdı.



Büyük üzüntü yaşadı



Brezilyalı yıldız, 90 dakika görev yaptığı mücadelede 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 5 atak uzaklaştırıp, 2 top kaptı. Ancak Marcao'nun bu harika performansı, tur için yeterli olmadı. Barcelona 2-1 kazanıp adını çeyrek finale yazdırırken, aslanlar gibi savaşan 25 yaşındaki savunmacı büyük bir üzüntü yaşadı.



"Konsantre olamadık"



Marco maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Konsantrasyonumuzu maç boyunca gösteremedik. Takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Barcelona'ya gol attığım için çok mutluyum. Keşke tur için yeterli olsaydı" dedi.





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