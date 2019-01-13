Marcao, Chaves'e galibiyetle veda etti

Maçtan önce Instagram hesabından Chaves taraftarlarına seslenen Marcao, şu sözleri kullandı;





''Bugün, çok iyi günler geçirdiğim kulübümle son maçıma çıkıyorum. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Transferin açıklandığından beri bu kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler! Tanrı sizi kutsasın!''

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Chaves ile son maçına çıktı. Marcao'nun kaptan olarak sahaya çıktığı maçta Chaves, Toleda'yı sahasında 2-1 mağlup etti.Chaves'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andre Luis ve 57. dakikada Singh kaydetti. Tondela'nın tek sayısı 90+8'de penaltıdan Tomane'den geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan Marcao, 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Brezilyalı savunma oyuncusu, 35. dakikada da sarı kart gördü.Karşılaşmanın ikinci yarısında ufak bir sakatlık yaşayan Marcao, bir süre yerde kaldı ve Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi. Ancak genç savunma oyuncusu, maça kaldığı yerden devam etti.Brezilyalı savunma oyuncusu, bu maçla Chaves'e veda ederken Salı günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.