Marcao: "Biz son şampiyonuz"

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Marcao: 'Biz son şampiyonuz'
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05 Temmuz 2020 23:39
Galatasaraylı futbolcu Marcao, Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Kalan 4 maçta 12 puan hedeflediklerini ifade eden Marcao, "Önemli bir sakatlık yaşadım, dönüşü kolay olmuyor. Maçla ilgili üzüntülüyüm, Galatasaray her zaman kazanmak için oynar ve hiçbir zaman pes etmez. Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçtan 12 puan alarak sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.

Taraftarımızın olmaması bizim için çok önemli bir durum. Taraftar bizim 12. adamımız ve bizi itiyor, tabii ki bu bir bahane değil ancak önemli bir etken. Bu takım son şampiyon. İçerisinde bulunduğumuz durumu kabul ederek kalan maçlar için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.



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