Marcao: "Bir şampiyonluk daha istiyorum"

Hem ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın hem de İtalya'da Roma ve Napoli gibi devlerin kadrosuna katmak istediği Marcao, "Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Sadece takımıma odaklandım" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marcao: 'Bir şampiyonluk daha istiyorum'
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19 Kasım 2021 11:45
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, son dönemde tam anlamıyla transferin gözdesi haline geldi.

Saha içinde Kerem'e yaptığı saldırının ardından ağır cezalar alan ve bir ara kulüple ipleri koparma noktasına gelen Sambacı'nın dönüşü, takımı bir hayli rahatlatmış durumda. Ancak bu kez de yükselen formuyla birçok kulübün ilgisini çekmeye başlayan Marcao'ya, Ocak ayında çok önemli teklifler gelmesi bekleniyor.

Özellikle ülkesinin takımlarından Palmeiras, Marcao için 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Diğer taraftan İtalyan devleri Roma ve Napoli de Marcao için Galatasaray 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fatih hoca karşı çıktı

Teknik patron Fatih Terim, 25 yaşındaki savunmacının kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Ancak oyuncunun tavrı ve yönetimin kararı da bu operasyonda etkili olacak.

Başkan Burak Elmas'ın, Fatih hocanın kararına saygı duyacağı biliniyor.

"Bir şampiyonluk daha istiyorum"

Marcao ise transfer işlerini tamamen menajerine bıraktığını belirterek, "Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Sadece takımıma ve işime odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı. 

 

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