"TÜM KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

"HOCAM SÜREKLİ GELİŞİM GÖSTERMEMİ İSTİYOR"

"BENFICA'YI ELEMEK İÇİN AGRESİF OLMALIYIZ"

"SIRRIMIZ, ETKİLİ GOLLERİMİZ"

"FATİH TERİM İÇİN ÇOK ZORDU..."

"AĞABEYİM, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ"

EDİTÖR NOTU: MARCAO'NUN AĞABEYİ DIONATAN

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi."Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladım. Hemen forma giymeye başladığım için de mutluyum. Takım arkadaşlarım, teknik direktörüm bana çok yardımcı oldular. Geldiğim günden bu yana yenilmedik, yalnızca bir maçta berabere kaldık. Bundan daha mutlu olamazdım."Çok ani bir değişimdi. Chaves'e transferimden 6 ay sonra Galatasaray'a transfer olma fırsatı çıktı. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, yaşamımın aileme odaklandığı bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve yerel kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.""Teknik direktörümüz Fatih Terim, oyun kalitemi beğeniyor ama bana kendimi sürekli geliştirmemi söylüyor. Gösterdiğimiz gelişim onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima her oyuncunun geliştiğini görmek istiyor. Bu takımdaki tüm oyuncular için böyle.Şu ana kadar Fatih Terim ile bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik. Çünkü, arka arkaya, seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı hocam memnun.Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız, bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir.""Galatasaray'ın Benfica'yı elemesi için reçete, sahaya agresif çıkmak oyuna iyi konsantre olmak olacaktır. Benfica, çok uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu bir takım. Birbirleriyle çok uzun zamandır arkadaşlar ve yeni teknik adamla birlikte yeni bir dinamizm yakaladılar.Topa sahip olmayı seven, organize bir takım. Saygı duyduğum hücum yönleri de var. O maç ile karşılaştıracak olursak şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacak, kimler sahada olacak bilemiyorum. Salvio, Jonas ve Cervi vardı. Şimdi bu oyuncuların belki de hiçbiri ilk 11'de başlamayacak.Rafa Silva o gün Chaves'e karşı iki gol birden atmıştı. Çok hızlı hücuma çıkarak etkili olmuşlardı. Dikkatli olmalıyız, ben de Benfica'nın bu geçişleriyle ilgili takım arkadaşlarıma uyarılarda bulunuyorum. Futbolcuları cesur oynuyor. Benfica karşısında çok dikkatli olmalıyız.""Galatasaray, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Tekniği üst düzey, çok kaliteli oyuncuları var. Bunlar Dünya Kupası oynamış futbolcular. Bu oyuncukları çok fazla anlatmaya gerek yok. Bizim sırrımız, çok etkili bir şekilde golle bulabiliyor olmamız. Savunmadaysa rakip oyuncu markajında epey agresif davranıyoruz.""Babasının vefat etmesi, teknik direktörümüz Fatih Terim için çok zor bir durumdu elbette. Takım olarak kendisinin yanındaydık. Hocamıza destek olduk. Beklenmedik ölümlerin ne kadar zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Futbol, sahaya çıktığımızda keyifle birlikte her şeyin sonsuz olduğu konusunda yanıltıyor.""Futbol hayatımdaki en büyük referans ağabeyimdi. 2017'de kalp krizinden öldü. Benim gibi stoperdi. Tüm zorlukların üstesinden geldiğini gördüm. 14 yaşında evden ayrıldı. Slovakya'ya, bilinmeze gitti. İngilizce de bilmiyordu. 17 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Ardından Stoke City'ye gitti. Onun gelişimini ve ne kadar zorluk çektiğini gördüm."Marcao'nun ağabeyi Dionatan Teixeira, 17 yaşında transfer olduğu Slovakya'da Kösice, Slovan Bratislava, Banik Ruzina ve Dukla Bystrica'da oynadı. 2015'te Stoke City'e transfer oldu ve Fleetwood Town'a kiralandı. Şubat 2017'de ise Moldova takımı Sheriff Tiraspol'a gitti.5 Kasım 2017'de kalp krizi nedeniyle vefat eden Dionatan Teixeira da kardeşi gibi sol stoper olarak görev alıyordu.