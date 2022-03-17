Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Marcao "Konsantrasyonumuzu maç boyunca gösteremedik. Takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Barcelona'ya gol attığım için çok mutluyum. Keşke tur için yeterli olsaydı." dedi.



Marcao ayrıca "Önümüze bakacağız, kafamız dik bir şekilde devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.





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