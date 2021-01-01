Marc: "Pau'nun bütün maçlarını izliyorum!"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, ağabeyi Pau Gasol'un bulunduğu EuroLeague ekibi FC Barcelona'daki maçları takip ettiğini söyledi.



Memleketi İspanya'ya dönerek Avrupa'da kariyerine devam etmeye kararı alan Pau, şu ana kadar ekiple beş maç oynadı ve 8 dakika ortalamayla sahada kalarak, 3.0 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları yakaldı.



Marc, Avrupa'daki ağabeyini yakından takip ettiğini şu şekilde açıkladı:



"Dokuz saatlik bir zaman farkı olduğu için, maçlar burada bizim için daha erken oluyor. Pau'nun olabildiğince tüm maçlarını izliyorum. Oynayabildiğine çok memnunum. Ayağının iyileşmiş olması ve şimdiki gibi hareket ederek oynayabilmesi çok güzel. İzlemekten çok keyif alıyorum. Kendisi de, ailesi de çok mutlu. Tek önemsediğim de bu."



