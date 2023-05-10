Marc Marquez pistlere geri dönüyor

İspanyol motosikletçi Marc Marquez, MotoGP Fransa Grand Prix'sinde pistlere dönüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Marc Marquez pistlere geri dönüyor
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10 Mayıs 2023 19:16
Elindeki sakatlık nedeniyle 3 yarış kaçıran İspanyol motosikletçi Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenecek 5. ayağına katılacak.

Repsol Honda Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağ el baş parmağındaki kırık yüzünden Arjantin, Amerika ve İspanya ayaklarında mücadele edemeyen 30 yaşındaki sporcu, 13-14 Mayıs tarihlerindeki Fransa Grand Prix'sinde piste çıkacak.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez ile CryptoDATA RNF takımından Miguel Oliveira, sezonun ilk yarışı Portekiz Grand Prix'sinde yaşadıkları çarpışma sonucu sakatlanmıştı.

Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak Fransa Grand Prix'si, 1949'dan bu yana düzenlenen MotoGP tarihinin 1000. yarışı olacak.

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