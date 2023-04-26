Marc Marquez, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde yarışamayacak

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, elindeki sakatlık nedeniyle İspanya Grand Prix'sinde mücadele edemeyecek.



Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, bir ay önce sağ elinden geçirdiği operasyonun ardından iyileşme süreci devam eden Marquez'in 28-30 Nisan'da düzenlenecek İspanya'daki etaba katılamayacağı belirtildi.



İspanya'da Marquez'in yerine İspanyol pilot Iker Lecuona'nın yarışacağı kaydedildi. Bu sezon Arjantin ve ABD'den sonra üçüncü yarışını kaçıracak Marquez'in 12-14 Mayıs'taki Fransa Grand Prix'si ile pistlere dönmesinin beklendiği vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Marquez, "Son kontrollerin ardından iyileşme sürecinin olumlu yönde ilerlediği ancak kemiğin iyileşmesinin tamamlanmadığı için Jerez'de yarışmamın riskli olduğu doğrulandı. Bu yüzden risk almamaya ve iki hafta daha bekleyerek Le Mans'daki yarışla pistlere dönmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.



MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez, CryptoDATA RNF takımından Portekizli Miguel Oliveira ile sezonun ilk ayağı Portekiz Grand Prix'sinde yaşadıkları çarpışma sonucu sakatlanmıştı.





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