Marc, Lakers'ta kalıp kalmayacağına emin değil

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol'un bu yaz Lakers ile geleceğinin ne olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığı iddia edildi.



Lakers ile iki yıllık bir sözleşme sahibi olan Gasol'un kontratına, hiçbir oyuncu veya takım opsiyonu dahil edilmemişti.



Lakers Nation'dan Ryan Ward, konuyla ilgili "Marc Gasol, Lakers'taki geleceğinden emin değil. Ölü sezon döneminde takımın alacağı kararların listesinin başında olduğunu düşünmediğini de itiraf ediyor."



Gasol bu sezon Lakers'ta oynadığı 52 maçta 5.0 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalayarak, nispeten etkisiz bir yıl geçirmişti.



