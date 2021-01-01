Marc Gasol'un, Lakers'ta kalması "garanti değil"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol'un, bu sezon için Lakers'ta kalmasının "garanti" olmadığı bildirildi.



Substack'tan Marc Stein'a göre Gasol, Lakers ile sözleşmesinin son yılında oynama arzusunu dile getirse de, bu sezon Lakers forması giyeceği kesin değil:



"Bir Lakers kadrosu notu daha: Gasol, İspanya'nın Olimpiyatlarda ABD'ye çeyrek finalde kaybetmesinin ardından, Lakers ile imzaladığı iki yıllık anlaşmanın son yılını oynamayı planladığını söylemiş olsa bile, Lakers'ta kalması durumunun garanti olmadığını duyuyorum."



Önümüzdeki sezon 2.69 milyon dolar kazanacak olan 36 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla maç başına 5.0 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturmuş ve başlangıçta ilk beş oyuncusuyken, rolü azaltılarak bazı maçlar Andre Drummond ve Montrezl Harrell'ın yedeği olarak oynamıştı.



