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Marc Gasol tekrar Grizzlies'de, fakat serbest kalacak

Los Angeles Lakers ekibi pivot Marc Gasol'u, 2024'teki bir ikinci tur seçimini ve bir miktar nakit parayı, Wang Zhelin'in Draft hakları karşılığında Memphis Grizzlies'e takasladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ekibi pivot Marc Gasol'u, 2024'teki bir ikinci tur seçimini ve bir miktar nakit parayı, Wang Zhelin'in Draft hakları karşılığında Memphis Grizzlies'e takasladığını duyurdu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Grizzlies, eski yıldızı Gasol'un ailesiyle beraber İspanya'da kalmasını sağlayacak biçimde bir serbest kalma işlemi üzerinde çalışacak.

36 yaşındaki Gasol, NBA'deki ilk 10 küsur sezonunu Grizzlies ile geçirmiş ve burada maç başına 15.2 sayı, 7.7 ribaund, 3.4 asist ve 1.5 blok ortalamaları kaydederek üç kez All-Star olmuş, 2012-13 sezonunda da Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.

Marc, Lakers'a ilk olarak Kasım ayında iki yıllık bir anlaşmayla dahil olmadan önce, bir buçuk sezon Toronto Raptors'da geçirmiş ve ekibin 2019'daki ilk NBA şampiyonluğunu yakalamasına yardımcı olmuştu.

Çin'den gelen 27 yaşındaki pivot Zhelin ise, 2016 Draftı'nda Grizzlies tarafından 57. sırada seçilmiş ancak henüz NBA'de forma giymemişti.


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