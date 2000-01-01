Marc Gasol: "Pau, eminim Lakers'a dönmek ister"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Marc Gasol, ağabeyi Pau Gasol'un 2020-21 sezonu için Lakers'a dönme olasılığını ele aldı.



Marc, Spectrum SportsNet'ten Allie Cliffton'a, ağabeyi Pau'nun takıma geri dönmeyi ve Laker olarak emekli olmayı 'çok isteyeceğini' söyledi:



"Ben pek sosyal medya adamı değilim, ama Pau'nun Los Angeles'ı ve Lakers'ı çok sevdiğini biliyorum. Açıkçası, orasını evi olarak görüyor ve eminim bu yüzden geri gelmeyi çok isterdi. Ama bu Rob ve yönetimin ilgileneceği bir durum. Draft edildiğimde, yıllarca Pau'nun burada gelişimini izlemiştim..."



Marc, Lakers ile iki yıllığı 5.25 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Kendisi ve Pau Gasol, Lakers için oynayan ilk ağabey-kardeş oldular.



Pau, Lakers ile altı yıl geçirmiş ve iki NBA şampiyonluğu kazanmıştı (2009, 2010).



