Marc Gasol için denemeler yapıldı ama olmadı!

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Charlotte Hornets ve Memphis Grizzlies arasında, Marc Gasol için bir anlaşma yapılamadığı ortaya çıktı.Sporting News'den Sean Deveney'e göre, 7 Şubat tarihinden önce bir takasın gerçekleşmesi konusunda her iki taraftan da "şüphelerin arttığı" belirtildi.Takasın şablonunun, Gasol karşılığında Malik Monk veya Michael Kidd-Gilchrist'in, veya ikisinin birden Memphis'e gidişi şeklinde olacağı düşünülüyordu.Gasol geçtiğimiz gece Minnesota Timberwolves'a karşı bu görüşmeler dolayısıyla forma giymemişti.34 yaşındaki Gasol, bu sezon forma giydiği 53 maçta ortalama 15.7 sayı 8.6 ribaund ile oynuyor.