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Marc Gasol, emekli olmayı düşünmüyor!

Serbest oyuncu Marc Gasol, basketboldan emekli olmayı düşünmediğini ve parkelere geri dönmeyi planladığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Serbest oyuncu Marc Gasol, basketboldan emekli olmayı düşünmediğini ve parkelere geri dönmeyi planladığını belirtti.

İspanyol oyuncu, "Sentido De La Birra" dan Ricardo Moya ile yaptığı röportajda, antrenmanlara yeniden başlamak ve halen en üst düzeyde rekabet edip edemeyeceğini görmek istediğini söyledi:

"Antrenman yaparak görmem gerekiyor. Optimum noktadayken neler yapabileceğimi görmek istediğim bir noktaya geldim.

NBA'de uzun yıllar oynadığım ve bir basketbol oyuncusu olarak az çok tecrübe edilebilecek her şeyi deneyimlediğim için çok şanslıyım.

Yalnızca bir takımda yer almak değil, yardımcı olmak ve katkıda bulunmak da istiyorum. Böyle bir hedef, hayatın ritminin getirdiği şeylerle beraber oldukça büyük bir yük ve bu sebepten ötürü, istediğimden farklı bir şekilde oynamaya başlamıştım.

Tekrar eski seviyeme geri dönüp dönemeyeceğimi merak ediyorum. Geçmişi geçmişte bıraktım ve her şeye baştan başladım. Artık antrenman yapmam gerekiyor."

Gasol, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'tan Memphis Grizzlies'e takas edilmiş ve ardından serbest bırakılmıştı.


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