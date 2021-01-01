Marc Gasol, Davis ve LeBron'dan büyük övgüler aldı!

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, takım arkadaşları Anthony Davis ve LeBron James'ten savunma ve hücumdaki katkılarından ötürü büyük övgü aldı.



Gasol, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı oynadığı 20 dakikada skor üretmese de, sekiz ribaund, üç asist ve iki blok kaydetmişti.



Davis, Gasol hakkında şunları söyledi:



"Etkisi çok büyük! Eski bir Yılın Savunmacısı ödülü sahibi olarak, bizim için çemberi savunabiliyor. Savunma tarafındaki zihniyeti ve yaklaşımı bizim için çok kritik. Bizi daha iyi bir savunma takımı yapıyor."



LeBron ise ekibin Gasol'u hücuma daha fazla dahil etmesi gerektiğini belirtti:



"Hücumu onun üzerinden daha çok oynatmayı düşünüyorum. Bunu yaptığımız takdirde, sahayı görme ve pasörlüğü sayesinde çok iyi oluyoruz. Sahada çok özel işler yapıyor. Onu daha fazla dahil edeceğiz."



Gasol, Lakers için bu sezon 18.7 dakikada sahada kalarak, 3.8 sayı, 6.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.



