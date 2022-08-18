Marc Bartra Trabzonspor'un yüzünü güldürdü!

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra'nın Kopenhag karşısında yarım saatlik performansı yüzleri güldürdü.



Bordo-Mavililer'in flaş transferi Marc Bartra, Kopenhag maçı için UEFA'ya verilen listeye son anda yetiştirilmişti. Takımla beraber Danimarka'ya götürülen oyuncunun oynaması beklenmiyordu.



Ancak her anlamda hazır olduğunu iletip hocasından şans isteyen oyuncu son yarım saatte forma giydi. Gerek savunmadaki performansı gerek ise topla beraber takıma verdiği katkıyla kısa sürede Trabzonspor 'a büyük katkı vereceğini gösteren yıldız oyuncu izleyenlerin alkışını aldı.



Bartra'yı ligde oynanacak olan Antalyaspor maçında çok yüksek ihtimalle 11'de oynatacak olan Avcı'nın; Kopenhag rövanşına kadar uyum sürecini tamamlaması için özel olarak ilgileneceği ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ