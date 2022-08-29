Marc Bartra: 'Takım olarak iyiydik'

Trabzonspor'da yeni transfer Marc Bartra, Galatasaray ile 0-0 kaldıkları maçın ardından konuştu.



Marc Bartra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç, kolay değildi. Galatasaray iyi bir takım. Galatasaray'a karşı iyi bir iş çıkardık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendirmedik. İyiye gidiyoruz. Gol atamadık ama gol de yemedik. Takım olarak iyiydik." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Atmosfer harikaydı. Taraftarımız sürekli yanımızda. Eksiklerimi geliştirerek, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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