Marc Bartra: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'

Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu.



İspanyol oyuncunun sözleri şu şekilde;



"İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Çok çaba gösterdik ama olmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Direkten dönen toplar var. Onları atabilseydik çok farklı olabilirdik. Lig yeni başlıyor henüz çok erken her şey için. Kazanabileceğimiz maçı kaybederek ayrılıyoruz."





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