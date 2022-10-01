Marc Bartra kart sınırında

Trabzonspor Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Bordo Mavililerde yıldız oyuncu Marc Bartra kart sınırında bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marc Bartra kart sınırında
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01 Ekim 2022 12:51
Süper Lig'de 13 puanla 7'inci sırada yer alan Trabzonspor Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının yanı sıra, ilk sırada bulunan Galatasaray ile Adana Demirspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Bordo Mavililer rakiplerinin birbirleriyle oynadığı bu haftayı 3 puanla geçerek ligde iddialı konuma gelmek istiyor.

Kayserispor maçı öncesi Trabzonspor'un İspanyol yıldızı Marc Bartra sarı kart sınırında bulunuyor. Bartra Kayserispor maçında sarı kart görmesi halinde haftaya Kasımpaşa ile Trabzon'da oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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