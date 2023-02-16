Marc Bartra: "Herkes için oynadık"

Trabzonsporlu Marc Bartra, Basel'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marc Bartra: 'Herkes için oynadık'
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16 Şubat 2023 23:08
Trabzonsporlu Marc Bartra, Basel'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Marc Bartra yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu maçı oynamak zorundaydık. Herkes adına oynayacağımızın bilincindeydik." dedi.

Bartra ayrıca, "Konferans Ligi'nde ulaşabileceğimiz en iyi yere gitmeyi hedefliyorduk. Depremden etkilenen halkı biraz olsun mutlu etmek istiyorduk." ifadeleri kullanıldı.

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