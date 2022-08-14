Marc Bartra: 'Harika bir kulübe geldim'

İŞTE MARC BARTRA'NIN İLK SÖZLERİ

Havalimanında konuşan Marc Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla! Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.





TRANSFERİN MALİYETİ

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.Bordo-mavililerin, İspanya'nın Real Betis'ten takımından anlaşma sağladığı Marc Bartra, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.Karadeniz temsilcisinin, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.Tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.