Marc Bartra: 'Fenerbahçe'yi yenebilirdik'

Yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında da konuşan Bartra, "Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz." dedi.

Trabzonspor 'un İspanyol stoperi Marc Bartra, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Fırsatları değerlendiremediklerine değinen Bartra," ifadelerini kullandı.