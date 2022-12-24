Marc Bartra: "3 puandan öte"

Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Marc Bartra, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Marc Bartra: '3 puandan öte'
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24 Aralık 2022 21:46
Trabzonspor'da Marc Bartra, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Deneyimli savunma oyuncusu, "Ameliyat olmayacaktım ama nefes almakta sorun yaşıyordum. Hazırlık maçlarını kaçırıp, lige yetişecektim. Koruyucu tedavi yeterli olmadığı için ameliyat oldum." dedi.

Bartra, konuşmasını, "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, bu yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." sözleriyle tamamladı.

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