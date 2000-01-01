Marbury: "Lillard, NBA'deki en iyi oyuncu!"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Lillard, Trail Blazers'ı NBA playofflarında sekizinci sıraya taşıdıktan sonra, basketbol dünyasının zirvesinde yer aldı.



Dikkatini çekenlerden bir kişi de, eski NBA yıldızı ve Çin basketbolu efsanesi Marbury'ydi.



Instagram'daki bir paylaşımda, eski yıldız şunları söyledi:



"Neden Dame Lillard'ın NBA'deki en iyi oyuncu olduğundan bahsetmiyorlar?"



Marbury'nin gönderisinin yorum bölümünde, eski yıldız birçok kişiye yanıt verdi. Yanıtlarından biri de şu şekildeydi:



"Zeki bir oyuncu. Hakiki biri ve rakibini öldürüyor. Şu anda ligin en iyisi olması, oynama şeklinden kaynaklanıyor. Herkesin serisi 0-0'dır. Basketbolda playoff ve finallerle birlikte üç sezon olduğu için, normal sezonda ne yaptığınız önemli değildir."



Kariyerinde iki kez All-Star olan Marbury, Minnesota Timberwolves, New Jersey Nets, Phoenix Suns, New York Knicks ve Boston Celtics ile 12 NBA sezonu geçirmişti ve 19.3 sayı ve 7.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



