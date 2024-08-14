Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, efsanevi oyuncular Michael Jordan ve LeBron James arasındaki tartışmaya katılarak ikisini karşılaştırmanın uygun olmadığını ileri sürdü.



Marbury, Scoop B Radio'da NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a yaptığı açıklamada, Jordan'ın başlı başına kendine özgü bir kategoride yer aldığına inandığını söyledi:



"LeBron harika bir oyuncu, yanlış anlaşılma olmasın. Hatta muhteşem. Fakat Michael Jordan'dan daha iyi mi? Aynı seviyede bile değiller. MJ'de durum çok farklı. Aslında, Jordan'ın oyunu üzerine konuşamayacağımız için hiçbir açıklamaya gerek yok. İnsanların oldukları şeyden çok, olmadıkları şeylerden bahsetmemiz gerekiyor."



Marbury, Jordan'ın etkisinin geleneksel karşılaştırmaların ötesinde olduğunu savundu:



"İnsanlar Jordan'ı bir listeye koymaya çalışıyor. Jordan'ın böyle listelerde yeri olmamalı. Önce Kobe (Bryant), sonra LeBron ve sonra da diğerlerinin sıralanması lazım.



Herhangi bir karşılaştırma söz konusu olamaz. Onun yarattığı etkiyle kimseninki aynı değil. Bulunduğu dünya ve zihniyeti tamamen farklı. Jordan'ın adını bazen bu tartışmalarda neden anarız, bilmiyorum."



Starbury son olarak, Jordan'ın basketbol tarihindeki benzersiz yerini daha da ayrıntılı olarak şu sözlerle açıkladı:



"Kendisi tarihte en iyi oyuncu olarak yerini almış durumda. Kareem (Abdul-Jabbar) ve Bill Russell gibi adamların iş görmeleri için, birilerinin topu onlara iletmesi gerekiyordu. Jordan topu aldığında olay bitmişti.



Kareem, Bill Russell ve Shaq gibileri bu Dünya'da basketbol oynamış farklı türden insanlar. Jordan öyle değil, çünkü bu Dünya'dan değil. Onun olayı çok farklı. Diğerleriyle asla aynı değil."



Birçok otoriter ve basketbol hayranı tarafından NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Jordan, Chicago Bulls'u 1990'larda altı NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Skor üretme becerisi, savunmadaki başarısı ve kritik anlarda gösterdiği performanslarıyla tanınan Jordan, ligde beş MVP ödülü kazanıp 14 kez ise All-Star seçilerek, basketbolun küresel popülaritesi üzerinde eşsiz bir etki yaratmıştı.





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