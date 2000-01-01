Marbury, Kyrie'yi savundu: "Daha önce görmediğimiz şeyler yaptı!"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in performansı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Marbury, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Irving'in sahada insanların daha önce hiç görmediği şeyler yaptığına inandığını söyledi:



"Kyrie, bizi eğlendirmek adına daha çok vakti olan, basketbol oyununu oynamış en fena point guardlardan biri olmasısının yanı sıra, dünyadaki en hakiki insanlardan da biridir. Çünkü zihni, sık sık kendisinin bir problem olduğundan bahseden insan kalabalığından daha farklı çalışır. Sahada daha önce hiç görmediğimiz şeyler yapmış birisi. O bir şampiyon ve bir şampiyonluk daha kazanamazsa bile, yaşadığı kısa süre boyunca, pek çok kişiden fazla şey başarmış bir adam.



İnsanlar onun bir sorun olduğu anlatısını direten kişilere kulak vermeyi bıraksa, bunun nedeninin onu çözemememiş olmaları olduğunu göreceklerdir. Onun hakkında bir şeyler yazan insanların çoğuna bir baktığınızda, cevabınızı alacaksınız. Bu kişiler, şöhretinizi karalayarak ve karakterinizi aşağı çekmeye çalışarak, kültürü yıkmak ve oyununuzu kötü göstermek için inşa edilmiş bir çetedir."



Irving, kariyerinde bir kez NBA şampiyonluğunu kazanmıştı (2016). Sakatlıklar nedeniyle önceki sezon Nets için sadece 20 maçta forma giymiş olan yıldız oyuncu, yeni sezon öncesinde tamamen iyileşmiş durumda.



