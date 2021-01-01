Marbury: "Durant'i özel kılan şey, top hakimiyeti"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i özel kılan şeyin, top hakimiyeti olduğunu söyledi.



"Ball Don't Stop" isimli podcast'te konuk olan "Starbury", KD'nin özellikle boyuna rağmen sahip olduğu top hakimiyetinin, hücumda kendisini özel bir oyuncu yaptığını açıkladı:



"Kevin Durant'i Teksas'ta olduğu dönemdeyken ilk kolej maçını izlediğimi hatırlıyorum. Kardeşimi arayıp 'Kevin Durant bu çocuk mu? Fenaymış' demiştim. Birinci senesindeydi. Uzun süre orada kalmayacağını söylemiştim. O noktadan sonra daha iyiye gitmeye devam etti.



2.10 boyunda onun gibi top hakimiyeti olan kimseyi görmemiştik. Yani crossoverlarıyla, duraksama hareketleriyle falan tamamen point guard yeteneklerine sahip. Ama onu diğerlerinden ayıran şey, şut atabilmesi."



KD, Nets ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 33.1 dakika ortalamayla sahada kalarak 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist istatistikleri tutturmuştu.



