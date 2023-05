Maratonİzmir'e geri sayım

7 Mayıs Pazar günü koşulacak maratona 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katılacak. Türkiye'nin en hızlı maratonu olan ve World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesine giren organizasyonda daha önce 2021 yılında 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu sene yine yeni bir rekor için İzmir'e gelecek.



İKİ FARKLI KOŞU VAR



Startı pazar günü saat 07.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek 42 kilometrelik maratonda atletler Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maratonİzmir kapsamında bu yıl 21 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu, Maratonİzmir 10 kilometre yarışı içerisinde düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.



5 BİN KATILIM



42 kilometrelik maraton ve 10 kilometrelik koşu için 5 bin atlet kayıt yaptırdı. Maratonİzmir, geçtiğimiz yılki gibi yine Türkiye'nin atıksız maratonu olacak. Birleşmiş Milletler'in (BM) belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda, "Sürdürülebilir bir dünya" için koşulacak Maratonİzmir'de koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek. Maratonİzmir etkinlik alanındaki tüm malzemeler yine geri dönüştürülebilir olacak. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.



REKOR BAĞIŞ BEKLENİYOR



Maratonİzmir'e rekor bağış da bekleniyor. Organizasyon, geçen yıl Adım Adım ile yapılan sivil toplum iş birliği kapsamında sporculara sivil toplum kuruluşları için koşup kuruluşlara bağış yapabilme olanağı tanınmıştı. 2022 yılında toplam 4 Milyon TL bağış toplanırken, yetkililer bu yıl yüksek katılımdan dolayı rekor bir bağış beklentisi olduğunu belirtti.



WINGS FOR LIFE BU YIL YOK



Dünya çapında omurilik felcinin tedavisine destek olmak için yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla her yıl koşulan Wings For Life World Run bu yıl Türkiye'de düzenlenmeyecek. Ülkemizde yıllardır İzmir'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyon da 7 Mayıs Pazar günü tüm katılımcı ülkelerde eş zamanlı koşulacak.





