Maratonda otomobil kullandığı tespit edilen yarışmacı, diskalifiye edildi

İngiltere'nin Manchester ile Liverpool kentleri arasındaki parkurda düzenlenen organizasyona, yaşanan şike olayı damga vurdu.



Maratonun yöneticisi Wayne Drinkwater tarafından İngiltere basınına yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da düzenlenen yarışta bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen 47 yaşındaki Zakrzewski'nin, hile yaptığı tespit edildi.



Yarışın 4 kilometrelik kısmını 1 dakika 40 saniyede tamamlamasının ardından Zakrzewski hakkında inceleme başlatıldığını söyleyen Drinkwater, yarışmacının bu mesafeyi otomobil kullanarak geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.



Maratondan diskalifiye edilen Joasia Zakrzewski hakkında cezai işlemlerin başlatılması için Büyük Britanya Atletizm Federasyonuna başvuruda bulunduklarını vurgulayan Wayne Drinkwater, yaşananlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.



2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı 14. sırada tamamlayan Zakrzewski'nin, ülkesinde katıldığı maratonlarda rekor dereceleri de bulunuyor.





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