Maratonda Erdoğan büyük şanssızlık yaşadı

Milli atlet Meryem Erdoğan'ın sakatlığı nedeniyle ilk bölümde çekildiği kadınlar maratonunu Kenyalı sporcu Jepchirchir kazandı

Maratonda Erdoğan büyük şanssızlık yaşadı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar maratonda milli sporcu Meryem Erdoğan, sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sapporo Odori Park'ta gerçekleşen maratonda Meryem, ilk bölümde sakatlık yaşadı ve yarışa devam edemedi.

Meryem'in tamamlayamadığı maratonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 27 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi ve altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 2 saat 27 dakika 36 saniyeyle Kenya'dan Brigid Kosgei, bronz madalyayı ise 2 saat 27 dakika 46 saniyeyle ABD'li Molly Seidel elde etti.

Toplam 88 atletin yarıştığı maratonda finiş çizgisini 73 sporcu görebildi.

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