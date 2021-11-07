N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yarışan Hüseyin Can, elde ettiği dereceyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.



Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda yarışan Hüseyin Can, 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan rekoru kırmayı başardı.



Eski rekor 2 saat 17 dakika ve 26 saniye ile Semih Berber'in elinde bulunuyordu.





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