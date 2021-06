Maraşlı Pazartesi yeni bölüm (İZLE) ATV son bölüm HD full

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İZLE, MARAŞLI 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır?



Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir.



Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?

atv dizisi Maraşlı bugüne kadar Kahramanmaraş şehrinde çekildiği düşünülüyordu ancak gerçek bilgilere ulaşıldı. Maraşlı dizisi İstanbul'da çekiliyor ve İstanbul'un tarihi yerleri Galata Kulesi, Beyazıt gibi yerlerde çekimi yapılıyor.



Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?



MARAŞLI İZLE SON BÖLÜM İLK 8 DAKİKA







Maraşlı dizisi yeni bölümü 7 Haziran 2021 tarihinde 21. bölüm Pazartesi günü saat 20:00'de ATV televizyon kanalında yayınlanıyor. Maraşlı ATV'nin en çok dikkat çeken yapımlarından biri oldu ve yeni bölümü canlı izle olarak merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilk bölümü heyecanla beklerken Maraşlı yeni bölüm her hafta Pazartesi olduğunu öğrendi. Her Pazartesi günleri olduğu gibi Maraşlı bu Pazartesi günü de ekranlarda olacak. 7 Haziran Pazartesi Maraşlı dizisi ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm bilgiler burada.

Burak Deniz – Maraşlı
Alina Boz – Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Saygın Saygın Soysal – Savaş
Serhat Kılıç – Necati
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cihan Yenici – Ozan

Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.