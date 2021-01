Maraşlı 4. bölüm izle ATV canlı yayın kesintisiz, full 1 Şubat Pazartesi Maraşlı 4. bölüm

MARAŞLI CANLI YAYIN İZLE, MARAŞLI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

atv dizisi Maraşlı bugüne kadar Kahramanmaraş şehrinde çekildiği düşünülüyordu ancak gerçek bilgilere ulaşıldı. Maraşlı dizisi İstanbul'da çekiliyor ve İstanbul'un tarihi yerleri Galata Kulesi, Beyazıt gibi yerlerde çekimi yapılıyor.



Maraşlı 4. bölüm konusu şöyle: Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?



Maraşlı dizisi ATV'nin en çok dikkat çeken yapımlarından biri oldu ve yeni bölümü canlı izle olarak merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilk bölümü heyecanla beklerken Maraşlı yeni bölüm her hafta Pazartesi olduğunu öğrendi. Her Pazartesi günleri olduğu gibi Maraşlı bu Pazartesi günü de ekranlarda olacak. 1 Şubat Pazartesi Maraşlı dizisi ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm bilgiler burada.Savaş hapisten çıkacak, çıktığında da Mahur'un peşine düşecek. Maraşlı, bir yandan saldırıya uğrayan kızının intikamını almak için çabalarken bir yandan da Mahur'u kurtarmaya çalışıyor.Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.Burak Deniz – MaraşlıAlina Boz – MahurKerem Atabeyoğlu – Aziz TürelSaygın Saygın Soysal – SavaşSerhat Kılıç – NecatiCemil Büyükdöğerli – İlhanRojda Demirer – FiruzanMelis İşiten – DilşadCihan Yenici – OzanÖzel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirineFiruzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.